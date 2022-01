UCB : UBS dégrade sa recommandation à 'vendre'

UBS a abaissé jeudi sa recommandation sur le titre du groupe biopharmaceutique belge UCB, ramenée de 'achat' à 'vendre' avec un objectif de cours abaissé de 116 à 88 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier dit percevoir un certain nombre de 'risques' concernant les prévisions établies par le consensus pour les exercices 2022, 2023 et 2024.



'Le retard du lancement de bimekizumab aux Etats-Unis ne change pas notre point de vue selon lequel le médicament pourrait devenir un best seller, mais le consensus à court et moyen terme nous semble désormais beaucoup trop élevé', explique-t-il.



Le bimekizumab, un anticorps monoclonal humanisé qui neutralise deux cytokines clés conduisant à des processus inflammatoires, fait l'objet d'une procédure d'approbation rallongée auprès de la FDA dans le traitement des patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère.



A la Bourse de Bruxelles, l'action UCB cédait plus de 2% dans le sillage de la dégradation.



