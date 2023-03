UCB : Financial Reporting Document

Voici notre Rapport annuel intégré 2022

L'objectif du Rapport annuel intégré de cette année - Ensemble faisons progresser les soins de demain - est de fournir à toutes les parties prenantes intéressées les informations les plus récentes sur la façon dont UCB crée de la valeur pour ceux que nous servons : les patients, nos employés, les communautés dans lesquelles nous vivons, la planète et nos actionnaires. C'est un objectif que nous nous engageons à atteindre, aujourd'hui et à l'avenir.

À propos de ce rapport

Ce Rapport annuel intégré pour l'année 2022 comprend le rapport de gestion, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 portant sur les obligations des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Toutes les informations devant être incluses dans ce rapport de gestion en vertu des articles 3:6 et 3:32 du Code belge des sociétés et des associations (la déclaration de gouvernance d'entreprise, y compris le rapport de rémunération, les performances financières de l'entreprise et la déclaration sur les informations extra-financières d'UCB) sont reprises dans les différentes sections de ce Rapport annuel intégré. Ce Rapport annuel intégré, ainsi que l'évaluation des aspects matériels ont été préparés conformément aux normes GRI sur la durabilité. Par ailleurs, certaines informations extra- financières indiquées par la lettre grecque beta sont auditées par une tierce partie. Les normes du SASB fournies par la Value Reporting Foundation ont également été utilisées comme référence. En outre, nous soutenons la recommandation de la Task Force Climate- Related Financial Disclosure (TCFD) et vous pouvez consulter la synthèse de la première communication d'UCB sur la TCFD dans la section Données et Reportingde ce rapport.

UCB relève du champ d'application de la taxonomie européenne, en tant que société cotée en bourse comptant plus de 500 employés. Nous avons examiné les activités économiques éligibles à la taxonomie européenne répertoriées dans l'acte délégué sur le climat et après examen, nous estimons actuellement que nos principales activités économiques ne sont pas concernées par les annexes techniques de la taxonomie européenne relatives à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. Nous continuons à surveiller l'évolution des obligations de déclaration et leur impact pour UCB.

Ce document contient des informations sur des médicaments expérimentaux dont l'utilisation n'a été approuvée par aucune autorité dans le monde ou sur de nouvelles indications pour des produits approuvés. L'innocuité et l'efficacité de ces médicaments expérimentaux ou des nouvelles indications n'ont dès lors pas encore été établies.