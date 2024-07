Les ventes nettes aux États-Unisont augmenté à 1 381 millions € (+17 % ; +17 % TCC). La croissance continue à deux chiffres de BRIVIACT® et de FINTEPLA®, ainsi que les lancements réussis de BIMZELX®, de RYSTIGGO® et de ZILBRYSQ® ont généré une tendance de croissance positive aux États-Unis.CIMZIA® a affiché une croissance du volume (+3 %), plus que compensée par la baisse des prix, et a surpassé le marché en déclin des anti- TNF.

Les ventes nettes de BIMZELX® (bimekizumab) ont atteint 215 millions €, contre 52 millions € au cours du premier semestre 2023. BIMZELX® est disponible pour les personnes atteintes de psoriasis en Europe, au Japon et sur d'autres marchés internationaux depuis 2021 et a été lancé aux États-Unis en novembre 2023. BIMZELX® est disponible pour les personnes atteintes de rhumatisme psoriasique et de spondylarthrite axiale en Europe depuis mai 2023 et au Japon depuis décembre 2023. BIMZELX® pour les personnes atteintes d'hidradénite suppurée a été lancé en Europe (Allemagne et Royaume-Uni) en avril 2024. Pour toutes ces indications supplémentaires aux États-Unis, UCB attend un retour de l'autorité réglementaire d'ici la fin de l'année 2024.

La doxécitine et la doxribtimine pour le déficit en thymidine kinase 2 (TK2d) - Suite à l'acquisition de Zogenix, Inc. en 2022, UCB a continué le développement de la doxécitine et de la doxribtimine, une thérapie potentielle par nucléosides pyrimidiques pour les patients atteints de TK2d, une maladie mitochondriale génétique rare, progressive, débilitante et souvent mortelle, caractérisée par une faiblesse musculaire sévère et progressive. Le programme de développement clinique est terminé et les demandes d'autorisations réglementaires sont prévues pour la fin de l'année 2024.

En février 2024, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accepté les demandes d'extension d'autorisation de mise sur le marché de produits biologiques (Supplemental Biologics License Application, sBLA) visant à étendre l'approbation de BIMZELX® (bimekizumab-bkzx) pour trois nouvelles indications dans le domaine de la spondylarthrite : le rhumatisme psoriasique (PsA), la spondylarthrite axiale non radiographique (nr-axSpA) et la spondylarthrite ankylosante (SA). UCB attend un retour de la FDA et des approbations potentielles pour toutes les indications avant la fin de

UCB est guidée par son objectif de créer de la valeur pour les patients, aujourd'hui et à l'avenir, et par sa volonté de contribuer à un monde plus inclusif et durable. C'est pourquoi UCB est déterminée à limiter

UCB opère dans et est impactée par les environnements macroéconomiques et politiques mondiaux ou régionaux. Le contexte mondial a été marqué par une profonde incertitude due aux conflits internationaux, aux tensions sociales croissantes, aux évolutions technologiques et à des conditions financières strictes. Bien que les principaux indicateurs économiques tels que la croissance, l'inflation et l'emploi aient montré des signes d'amélioration depuis la pandémie, le climat économique est resté fragile. Les taux d'intérêt sont demeurés élevés (l'impact de la baisse des taux par la Banque centrale européenne [BCE] en juin a été limité). La surperformance des actions UCB ces derniers mois a entraîné une augmentation des coûts liés à nos rémunérations variables à long terme (plans d'options sur actions, plans d'attribution d'actions gratuites et plans d'actions de performance).

