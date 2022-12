UCB : en retrait avec des propos d'analyste

UCB recule de près de 1% à Bruxelles, sur fond de propos d'Oddo BHF qui maintient son opinion 'surperformance', mais s'attend 'encore cinq mois compliqués avant l'approbation attendue de Bimzelx', et ajuste son objectif de cours de 100 à 98 euros.'2022 et 2023 seront les années de point bas de la société avant un retour à une croissance forte tirée par Bimzelx, Roza et Zilucoplan notamment', juge l'analyste, qui modélise un TMVA des BPA 2022/26 de +23% pour le groupe pharmaceutique belge.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.