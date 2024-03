UCrest Berhad est une société basée en Malaisie, qui s'occupe de la détention d'investissements et de la conception, du développement et de la commercialisation de produits et services liés aux technologies de l'information. La société est un fournisseur de services avancés d'hôpital en nuage et de santé mobile. La société fournit l'application iMedic, qui aide les personnes souffrant de maladies chroniques et d'autres problèmes de santé qui peuvent avoir besoin de suivre les mesures de santé quotidiennes, comme la pression artérielle, le glucose et la saturation en oxygène et plus encore. L'hôpital cloud iMedic est utilisé par des médecins et des patients renommés aux États-Unis, en Chine, à Singapour, en Malaisie, à Taïwan, en Indonésie, en Russie et dans les pays du Moyen-Orient pour le diagnostic, la gestion et le traitement de maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires (MCV), le cancer, le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil, la réadaptation après un accident vasculaire cérébral et d'autres maladies. Les patients peuvent télécharger vers i-Medic Cloud Hospital les rapports d'examens et les tomodensitogrammes (CT), radiographies (X) et échographies effectués à l'hôpital.

Secteur Services et conseils en informatique