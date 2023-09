Udemy, Inc. est un fournisseur de plateforme d'apprentissage en ligne. La société propose une plateforme d'apprentissage en ligne pour fournir des compétences techniques, des compétences commerciales et un développement personnel. La plateforme de la société permet à environ plus de 44 millions d'apprenants d'accéder à environ plus de 183 000 cours dans 75 langues et plus de 180 pays. Ses cours sont accessibles par le biais d'offres directes aux consommateurs ou d'offres Udemy Business (UB). Les cours proposent des objectifs d'apprentissage tels que le recyclage ou le perfectionnement dans les domaines de la technologie et des affaires, l'amélioration des compétences générales et le développement personnel. Ses apprenants ont accès à des outils d'apprentissage interactifs tels que des quiz, des exercices et des questions-réponses de l'instructeur (Q&R). Elle crée des groupes et ajoute des utilisateurs à son portail d'apprentissage ; elle assigne des cours à des individus ou à des groupes ; les employés peuvent apprendre à tout moment et en tout lieu, et elle mesure l'engagement et l'achèvement des cours. La société opère dans deux secteurs : Consommateurs et Entreprises.

Secteur Internet