Udemy, Inc. est une société d'apprentissage mondiale. La plateforme en ligne de la société permet aux organisations et aux individus d'acquérir, de développer et de valider des compétences. Son marché de l'apprentissage permet aux formateurs de développer, de distribuer et d'améliorer le contenu. Elle exploite la technologie, y compris l'intelligence artificielle (IA), ainsi que les données et les connaissances, pour offrir des expériences d'apprentissage personnalisées. Ses segments comprennent les entreprises et les consommateurs. Le segment Entreprise vise à aider les entreprises et les administrations clientes à améliorer et à recycler les compétences de leurs employés et de leurs fonctionnaires. Le segment Consumer cible les apprenants individuels qui cherchent à obtenir un apprentissage pratique, à acquérir des compétences professionnelles précieuses pour faire avancer leur carrière, ou à acquérir de nouvelles compétences personnelles. Sa plateforme permet aux apprenants individuels et aux organisations du monde entier d'accéder à un contenu pertinent créé par des formateurs dans les domaines de la technologie, des affaires, des compétences non techniques et du développement personnel.

Secteur Internet