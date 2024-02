Udemy, Inc. propose une plateforme d'apprentissage en ligne. La plateforme d'apprentissage de la société permet aux experts en la matière de développer, de distribuer et d'améliorer le contenu. Sa plateforme offre un enseignement et un apprentissage, reliant les apprenants aux compétences dont ils ont besoin. La société propose plus de 2 000 cours gratuits sur sa plateforme d'apprentissage. Elle propose des formules d'abonnement, notamment Team Plan, Enterprise Plan, Personal Plan et Cohort Learning, ainsi que le service complémentaire Udemy Business Pro. Les segments de l'entreprise comprennent les consommateurs et les entreprises. Ses cours sont accessibles par le biais de ses offres directes au consommateur ou UB. Dans les deux cas, les cours répondent à des objectifs d'apprentissage tels que le recyclage ou l'amélioration des compétences dans les domaines de la technologie et des affaires, les compétences non techniques et le développement personnel. Les apprenants ont accès à des outils d'apprentissage interactifs tels que des quiz, des exercices et des questions-réponses. Son plan personnel consiste en un abonnement mensuel ou annuel donnant accès à plus de 12 000 cours.

Secteur Internet