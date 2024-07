UEM Sunrise Berhad est une société holding d'investissement. La société fournit des services partagés à ses filiales. Ses secteurs d'activité comprennent la promotion immobilière en Malaisie, l'investissement immobilier et l'exploitation hôtelière, ainsi que d'autres secteurs. Le secteur de l'investissement immobilier et de l'exploitation hôtelière a pour objectif de générer des revenus locatifs et/ou une appréciation du capital, y compris l'exploitation d'hôtels. Le segment Autres comprend la détention d'investissements, la gestion d'actifs et d'installations, la gestion de projets, la récolte, la location de terrains, etc. L'entreprise possède des compétences de base en matière de développement de macro-cités, de tours d'habitation, de commerces, de magasins et de développements intégrés. Ses projets immobiliers sont principalement situés à Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan et Johor. Ses propriétés comprennent notamment The Connaught One, Aspira Gardens, The MINH, Serene Square, Gerbang Nusajaya, Conservatory, Melbourne et d'autres. The Connaught One se compose de 1 334 appartements de service et de 15 commerces répartis dans deux tours de 53 étages.

Secteur Développement et opérations immobilières