UGI Corporation est une société de portefeuille. La société, par le biais de filiales, distribue, stocke, transporte et commercialise des produits énergétiques et des services connexes. Les secteurs de la société comprennent AmeriGas Propane, UGI International, Midstream & Marketing et Utilities. Son segment AmeriGas Propane est engagé dans la vente de propane et d'équipements et fournitures connexes à des clients de détail dans les 50 États. Le segment UGI International est engagé dans la distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des clients de détail dans une grande partie de l'Europe. Il comprend également des entreprises de commercialisation de gaz naturel en France, en Belgique et au Royaume-Uni et une entreprise de commercialisation de gaz naturel et d'électricité aux Pays-Bas. Son segment Midstream & Marketing est engagé dans la vente de gaz naturel, de combustibles liquides et d'électricité, ainsi que dans des activités de stockage, de transport par pipeline, de collecte de gaz naturel, de production de gaz naturel et de gaz naturel renouvelable (GNR), principalement dans la région Mid-Atlantic des États-Unis.

Secteur Services aux collectivités de gaz