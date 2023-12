Ugro Capital Limited est une société financière non bancaire basée en Inde. La société se concentre sur l'apport de capitaux aux petites entreprises et sur des solutions de prêt personnalisées dans huit secteurs. Les secteurs de la société comprennent les soins de santé, l'éducation, les produits chimiques, la transformation des aliments et les biens de consommation à rotation rapide (FMCG), l'hôtellerie, l'équipement et les composants électriques, les composants automobiles et l'ingénierie légère. Son canal d'approvisionnement comprend GRO Plus, un module d'approvisionnement intermédié et optimisé ; Chain, une plateforme de financement de la chaîne d'approvisionnement avec une approbation et un flux de factures automatisés de bout en bout ; la plateforme GRO Xstream pour le cofinancement, une intégration en amont et en aval avec les fintech et les fournisseurs de responsabilité, et l'application GRO X pour fournir des options de financement intégrées aux micro, petites et moyennes entreprises (MSME).