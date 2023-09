UiPath, Inc. est une entreprise de logiciels d'automatisation. La société propose une plateforme d'automatisation de bout en bout, combinant la solution d'automatisation des processus robotiques (RPA) avec une suite de fonctionnalités qui permettent à chaque organisation de faire évoluer ses opérations commerciales numériques. La plateforme de la société est conçue pour transformer la façon dont les humains travaillent. Elle fournit à ses clients un ensemble robuste de capacités pour découvrir des opportunités d'automatisation et construire, gérer, exécuter, engager, mesurer et gouverner les automatisations dans tous les départements d'une organisation. Elle dessert des secteurs tels que l'externalisation des processus d'affaires (BPO), la finance et la banque, l'assurance, la santé, les télécommunications, la fabrication, la vente au détail, le secteur public, la vente au détail et les biens de consommation (CPG) et l'automatisation des processus d'affaires (BPA).

Secteur Logiciels