UiPath, Inc. est une société de logiciels d'automatisation d'entreprise et d'intelligence artificielle (IA). La société se concentre principalement sur la création et la gestion d'automatismes et sur le développement d'une technologie de vision par ordinateur. La société offre à ses clients un ensemble de fonctionnalités qui leur permettent de découvrir des opportunités d'automatisation, d'automatiser en utilisant une main-d'œuvre numérique qui collabore de manière transparente avec les humains, et d'exploiter un programme d'automatisation critique à l'échelle. Elle permet aux employés de créer des automatisations pour les processus existants et nouveaux et d'automatiser une série d'actions telles que la connexion à des applications, l'extraction d'informations de documents, le déplacement de dossiers, le remplissage de formulaires, la lecture de courriels et la mise à jour de champs d'information et de bases de données. Sa plateforme permet aux utilisateurs de concevoir et de combiner des automatisations d'interface utilisateur, des intégrations d'API et une compréhension des documents basée sur l'IA dans un flux de travail unique. Elle offre une version gérée et multi-tenant du logiciel en tant que service (SaaS) et un nuage d'automatisation.

Secteur Logiciels