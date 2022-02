Ujjivan Small Finance Bank Limited annonce des changements au sein de son équipe dirigeante

Ujjivan Small Finance Bank Limited a annoncé la démission de M. Chanchal Kumar du poste de secrétaire général et responsable de la conformité, à compter du 04 avril 2022 (fin des heures de bureau). La société a annoncé que, sur recommandation du Comité de nomination et de rémunération, le Conseil d'administration de la Banque, lors de sa réunion du 5 février 2022, a nommé M. Sanjeev Barnwal au poste de responsable du cadre réglementaire, à compter du 15 février 2022, et qu'il assurera une transition et un transfert en douceur de l'actuel secrétaire général de la Banque, qui effectue sa période de préavis jusqu'au 4 avril 2022. Il sera le secrétaire général désigné et le responsable de la conformité de la Banque à compter du 5 avril 2022.