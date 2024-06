Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse ce lundi, avec une attention particulière pour les petites et moyennes capitalisations après qu'un rapport ait indiqué que le régulateur des marchés du pays enquêtait sur des allégations de "front-running" au sein de la société de fonds indienne Quant Mutual Fund.

Le GIFT Nifty s'échangeait à 23 388 à 07h53 IST, indiquant que le Nifty 50 ouvrira en dessous de sa clôture de 23 501,10 vendredi.

Les indices de référence ont terminé en baisse vendredi, succombant à des prises de bénéfices après avoir atteint des sommets historiques, bien qu'ils aient enregistré une troisième semaine consécutive de gains, alimentée par un rallye dans le secteur financier.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, seront au centre de l'attention après que le site d'information local Money Control a rapporté dimanche que le Securities and Exchange Board of India (SEBI) enquêtait sur des allégations de front running - ou de négociation d'informations sensibles au prix avant leur diffusion générale - au sein de Quant Mutual Fund.

Bien que la société de fonds n'ait pas répondu aux questions de Reuters dimanche soir, elle a indiqué dans une déclaration à ses investisseurs qu'elle répondait aux questions de l'autorité de régulation.

Quant Mutual Fund est la société de gestion de fonds qui connaît la plus forte croissance dans le pays, avec des actifs sous gestion de 930 milliards de roupies (environ 11 milliards de dollars). Il est également un investisseur actif dans les actions de petite et moyenne capitalisation, qui ont bondi de 72 % et 59 % au cours de l'année dernière, surpassant la hausse de 26 % de l'indice Nifty 50.

Les marchés asiatiques ont été modérés lundi, tandis que la plupart des actions de Wall Street ont clôturé en baisse vendredi. Les investisseurs attendent des données clés sur l'inflation aux États-Unis ainsi que le premier débat présidentiel américain plus tard dans la semaine.

Les investisseurs étrangers ont mis fin à une série d'achats en quatre séances vendredi, se délestant d'actions pour une valeur nette de 17,90 milliards de roupies, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté des actions pour une valeur nette de 12,37 milliards de roupies.

ACTIONS À SURVEILLER

** Ujjivan Small Finance Bank : Le prêteur réduit de 500 points de base ses prévisions de croissance des prêts pour l'année fiscale 2025.

** Cipla : Le fabricant de médicaments reçoit six observations dans le formulaire 4823 après que le régulateur américain des médicaments a inspecté ses installations de Goa ; séparément, Blackrock augmente sa participation dans l'entreprise à plus de 5%.

** Garden Reach Shipbuilders : La société reçoit une commande pour la construction de quatre cargos polyvalents de la part d'une société allemande. Le montant de la commande s'élève à 4,50 milliards de roupies.

(1 $ = 83,5430 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman)