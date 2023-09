Ujjivan Small Finance Bank Limited est une banque de petit financement basée en Inde. La société opère à travers trois segments : Trésorerie, Services bancaires de détail et Entreprises/segments de gros. Le secteur de la trésorerie comprend les revenus d'intérêts nets du portefeuille d'investissement de la société, les emprunts et les prêts sur le marché monétaire, les gains ou les pertes sur les opérations d'investissement et les revenus de la vente du certificat de prêt au secteur prioritaire (PSLC). Le secteur de la banque de détail sert les clients de détail par le biais d'un réseau de succursales et d'autres canaux de distribution. Les services bancaires de détail comprennent les prêts et les dépôts des clients de détail. Le secteur de la banque de gros fournit des prêts aux entreprises et aux institutions financières. Ses produits d'actifs comprennent des prêts à ses clients de la micro banque qui incluent des prêts de groupe et des prêts individuels, des prêts agricoles et assimilés, des prêts au logement, des prêts de groupe aux institutions financières, des prêts personnels et des prêts pour véhicules. Elle propose des comptes d'épargne, des comptes courants et une variété de comptes de dépôt.

Secteur Banques