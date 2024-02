UK Commercial Property REIT Limited est une société d'investissement immobilier (REIT) basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires ordinaires un niveau de revenu attractif ainsi qu'un potentiel de croissance du capital et des revenus en investissant dans un portefeuille diversifié de propriétés commerciales au Royaume-Uni. Le portefeuille de la Société privilégie les propriétés de premier ordre et de qualité institutionnelle et est diversifié par emplacement et par secteur à travers le Royaume-Uni. Elle investit principalement dans quatre secteurs de l'immobilier commercial : bureaux, commerce de détail, industrie et loisirs/autres. Son portefeuille immobilier comprend notamment Bestway, Meir Park, Stoke-on-Trent ; Clipper Logistics, Tetron Park, Swadlincote ; Dolphin Estate, Sunbury-on-Thames ; Emerald Park East, Emersons Green, Bristol ; Gatwick Gate Industrial Estate, Crawley ; Hannah Close, Wembley, Londres ; et d'autres encore. Son gestionnaire d'investissement est abrdn Fund Managers Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial