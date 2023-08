(Alliance News) - UK Commercial Property REIT Ltd a annoncé mardi une baisse du rendement total de la valeur de l'actif net, alors que la valeur de l'actif net était en hausse marginale par rapport au trimestre précédent.

Le fonds d'investissement immobilier axé sur le Royaume-Uni a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action au 30 juin était de 81,1 pence par action, en hausse de 0,6% par rapport à 80,6 pence au 31 mars, mais en baisse de 28% par rapport à 112,9 pence l'année précédente.

Le rendement total de la VNI s'est détérioré, passant de 2,2 % au premier trimestre à 1,7 % au deuxième trimestre et à 2,3 % l'année précédente.

Le taux de recouvrement des loyers est resté inchangé par rapport à l'année précédente, à 99%.

La société a maintenu son dividende du deuxième trimestre à 0,85 pence par action.

En ce qui concerne l'avenir, le président du conseil d'administration, Peter Gray, a déclaré : "Bien que l'incertitude concernant l'inflation et les taux d'intérêt futurs demeure, nous avons le sentiment, prudent mais croissant, que le pire des baisses de valorisation du marché est derrière nous et que nous pouvons envisager l'avenir avec plus de confiance. Notre équipe continue à générer de la valeur et des revenus grâce à une gestion efficace du portefeuille de haute qualité de la société et nous espérons que cela se poursuivra au cours du second semestre.

La société a toutefois mis en garde : "À l'avenir, compte tenu des risques d'un resserrement excessif de la politique, nous restons sceptiques quant au fait que les taux suivront la courbe du marché qui voit actuellement les taux [de la Banque d'Angleterre] grimper à près de 6 %. Le régime des taux d'intérêt risquant de faire basculer l'économie britannique dans la récession, notre scénario de base prévoit un assouplissement de la politique monétaire à partir de 2024, ce qui entraînera une baisse des taux. Les risques pour ce scénario de base sont liés à la fois à une poussée surprise d'inflation plus forte que prévu, forçant la Banque à adopter une position plus agressive sur les taux, et à une pression croissante sur le gouvernement pour qu'il assouplisse la politique fiscale, en particulier en ce qui concerne l'introduction d'un allègement substantiel des hypothèques."

Les actions de UK Commercial Property REIT étaient en hausse de 0,3 % à 52,23 pence chacune mardi matin à Londres.

