Le fonds de placement immobilier commercial britannique signe de nouvelles locations et fait état d'une demande soutenue

(Alliance News) - UK Commercial Property REIT Ltd a déclaré mercredi avoir signé trois nouvelles locations à une prime combinée pondérée de 40% par rapport au loyer précédent, notant une "forte demande des occupants" pour les entrepôts industriels et de vente au détail.

L'investisseur en immobilier commercial basé à Londres a déclaré que Webcon, un fournisseur de pièces automobiles, a accepté un renouvellement de bail de cinq ans pour l'unité 1 de Dolphin Industrial Estate à Sunbury-on-Thames, dans le Surrey. Le nouveau bail augmente le revenu locatif annuel de l'unité de 63 % pour atteindre 155 000 GBP, a expliqué UK Commercial Property.

En outre, la société a signé un nouveau bail de 10 ans sans interruption pour l'unité 111 à Emerald Park à Bristol pour un revenu locatif de 92 022 GBP par an, y compris une période de neuf mois sans loyer, soit une augmentation de 21 % par rapport au loyer passager précédent.

Enfin, Kentucky Fried Chicken a signé un renouvellement de bail de 20 ans pour l'unité 4 du Trafford Retail Park à Manchester, avec un revenu locatif annuel de 83 580 GBP, soit une hausse de 17 % par rapport au loyer précédent.

Will Fulton, gestionnaire du fonds UK Commercial Property REIT chez abrdn, a déclaré : "Malgré l'incertitude économique actuelle, il est encourageant de constater que le marché de l'occupation de ces actifs est dynamique et qu'il continue d'alimenter l'impressionnante dynamique de location que nous avons connue ces derniers mois, ce qui nous permet d'exploiter progressivement le potentiel de réversion substantiel de notre portefeuille. Ces dernières locations ont été conclues avec une prime significative par rapport aux loyers précédents et réaffirment la force de nos actifs de haute qualité, bien situés et diversifiés en termes de secteur et d'emplacement. Notre équipe d'experts en gestion d'actifs continuera à extraire de la valeur de l'ensemble de notre portefeuille tout en générant des revenus locatifs pour le compte des actionnaires".

Les actions de UK Commercial Property REIT étaient en baisse de 0,5 % à 50,87 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

