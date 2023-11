UK Commercial Property REIT Ltd - investisseur en immobilier commercial axé sur le Royaume-Uni - signe un nouveau bail de 15 ans sur l'unité 2 de son parc industriel à loyers multiples de Newton's Court à Dartford, dans le Kent, avec une prime de 30 % par rapport au loyer actuel. L'unité de 14 800 pieds carrés a été prise par le fournisseur d'articles de théâtre Flint Hire & Supply Ltd pour un loyer annuel de 214 377 livres sterling par an. Le parc industriel est désormais entièrement loué. Will Fulton, Fund Manager of UKCM chez abrdn, déclare : "La rapidité avec laquelle cette location a été obtenue, sans aucune période d'inoccupation, ainsi que le nouveau niveau de loyer atteint démontrent la force continue de la demande des occupants pour des espaces industriels et logistiques de haute qualité dans les meilleurs emplacements."

Cours actuel de l'action : 57,88 pence, en baisse de 0,2 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 5,6%.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

