(Alliance News) - UK Commercial Property REIT Ltd a annoncé vendredi la vente de son immeuble de bureaux Temple Quay à Tri7 Ltd, une société d'investissement immobilier et de gestion d'actifs, pour un montant de 14,5 millions de livres sterling.

La société UK Commercial Property, cotée au FTSE 250, est gérée par abrdn PLC.

La société a vendu le 2 Rivergate à Temple Quay, Bristol, conformément à son évaluation du 31 décembre. L'immeuble est loué pour une année supplémentaire au secrétaire d'État chargé de la mise à niveau, du logement et des communautés, jusqu'en mars 2025.

"Bien que bien situé à Bristol, cet immeuble est proche de la fin de sa vie économique et son bail est de courte durée. Après avoir étudié de nombreuses options, nous pensons que cet investissement bénéficierait le plus d'une injection significative de capital de rajeunissement, un processus qui nécessite une période prolongée sans revenus", a déclaré Will Fulton, gestionnaire de fonds de UKCM chez abrdn.

Les actions de UK Commercial Property REIT étaient en hausse de 0,7 % à 64,17 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.