(Alliance News) - UK Commercial Property REIT Ltd a déclaré mercredi une valeur nette d'inventaire légèrement en baisse, mais un rendement trimestriel positif, alors qu'elle et Picton Property Income Ltd ont confirmé les discussions sur une fusion potentielle.

UKCM a déclaré un rendement total de la valeur liquidative de 0,6% positif pour le troisième trimestre de 2023, en hausse par rapport à un rendement négatif de 7,9% pour la même période l'année dernière. La VNI par action au 30 septembre était de 80,7 pence, en baisse par rapport à 81,1 pence au 30 juin et à 101,5 pence au 30 septembre 2022.

Les actions de UK Commercial Property étaient en baisse de 0,4 % à 55,77 pence à Londres mercredi matin.

La société a déclaré un dividende de 0,85 pence par action pour le troisième trimestre, inchangé par rapport au deuxième trimestre.

"Les résultats du troisième trimestre montrent une nouvelle stabilisation des valeurs, la société continuant à bénéficier de la qualité de son portefeuille bien loué et diversifié", a déclaré Peter Gray, président d'UKCM. "Ceci, associé à notre dynamique de location... [a] conduit à un rendement total positif pour la période ainsi qu'à une croissance des bénéfices par rapport à la même période de l'année dernière".

L'ensemble du portefeuille immobilier de la fiducie était évalué à 1,27 milliard de livres sterling au 30 septembre. Le taux d'occupation a légèrement augmenté, passant de 96 % au 30 juin à 97 % à la même date, tandis que la perception des loyers "reste forte", à 99 %.

Gray a commenté : "Bien que nous restions conscients des conditions macroéconomiques plus larges et de l'incertitude qu'elles présentent, nous restons optimistes quant à la capacité de la société à générer de la valeur, des revenus et des bénéfices grâce à une gestion réussie des actifs et à l'exploitation du potentiel de réversion à court terme dans le portefeuille.

Mercredi également, UKCM et Picton ont toutes deux confirmé que des pourparlers étaient en cours concernant une éventuelle fusion par actions des deux sociétés, tandis que Picton a déclaré que, selon les termes de sa proposition, la société issue de la fusion serait gérée en interne.

Toutefois, les deux sociétés ont fait remarquer qu'il n'y avait aucune certitude qu'une offre soit faite.

Les actions de Picton Property étaient en hausse de 1,3 % à 67,33 pence mercredi matin à Londres.

