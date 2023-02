Les actions de UK Oil & Gas bondissent suite au rapport de découverte de gaz à Loxley

(Alliance News) - UK Oil & Gas PLC a annoncé mardi que RPS Energy Consultants avait terminé son rapport de personne compétente sur la valeur économique potentielle de la découverte de gaz de Loxley par la société.

Les actions de UK Oil & Gas ont bondi de 22% à 0,074 pence chacune mardi après-midi à Londres.

UK Oil & Gas est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz dont les actifs sont concentrés dans le sud de l'Angleterre. Elle a déclaré que le rapport indique une valeur allant jusqu'à 124 millions de livres sterling, avec environ 31,0 milliards de pieds cubes dans sa licence PEDL234, dont elle est entièrement propriétaire.

UK Oil a déclaré que la planification et les consentements environnementaux sont en place pour la campagne d'évaluation Loxley-1, qui est prévue pour 2024. En cas de succès, la société vise la production et la vente de gaz à partir de 2026.

Le directeur général, Stephen Sanderson, a déclaré : "Le rapport de la personne compétente confirme que Loxley, l'une des plus grandes découvertes de gaz à terre du Royaume-Uni, possède une valeur actuelle importante dans le monde actuel où les prix du gaz sont plus élevés. Ses flux de revenus futurs potentiels ont la capacité de générer une valeur importante pour les actionnaires dans un avenir prévisible et ses ressources récupérables de contribuer à la sécurité énergétique future du Royaume-Uni."

M. Sanderson a ajouté que la valeur potentielle signifie que la société peut désormais planifier le financement d'un futur développement par le biais d'un financement par emprunt conventionnel pour le pétrole et le gaz.

En ce qui concerne l'avenir, il a déclaré : "Une fois que Loxley sera épuisé en gaz naturel, vers 2036, nous étudions également son utilisation pour stocker environ 1 milliard de mètres cubes d'hydrogène, un ajout supplémentaire au portefeuille de stockage d'énergie futur de la société et du Royaume-Uni, qui en a bien besoin."

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

