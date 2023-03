UK Oil & Gas commence la construction de Pinarova-1 en temps utile

UK Oil & Gas PLC - société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Londres - déclare que la construction de la plate-forme de forage et de la route d'accès de TPinarova-1 a commencé comme prévu au cours du week-end en Turquie. La construction du site devrait durer de 14 à 21 jours. En l'absence de retards liés aux conditions météorologiques, le forage à une profondeur totale d'environ 500-550 mètres sous la surface devrait commencer vers la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril 2023, directement après l'achèvement du site.

La société détient une participation de 50 % dans Pinarova-1, ainsi que dans la licence Resan de 305 kilomètres carrés qui l'entoure en Turquie.

Cours actuel de l'action : 0,066 pence, en hausse de 3,1 % à Londres lundi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 49 %.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.