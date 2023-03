UK Oil & Gas obtient le consentement formel pour les objectifs de puits en Turquie

UK Oil & Gas PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Londres - Décroche le consentement écrit de la Direction générale des affaires minières et pétrolières de Turquie pour les objectifs et la conception géologiques et techniques du puits d'exploration Pinarova-1.

La GDMPA doit recevoir un avis de date de forage prévue cinq jours avant le début du forage. UK Oil & Gas s'attend à ce que celui-ci commence vers la fin du mois de mars ou début avril.

Elle détient une participation de 50 % dans Pinarova-1, ainsi que dans la licence environnante de 305 kilomètres carrés de Resan en Turquie.

Cours actuel de l'action : 0,066 pence, en baisse de 3,7% à Londres lundi matin

Variation sur 12 mois : -34%.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

