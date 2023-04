UK Oil & Gas reprend le forage du puits Pinarvova-1 dans les délais prévus

UK Oil & Gas PLC - société britannique d'exploration et de production de pétrole et de gaz - annonce que le tubage du puits Pinarova-1 en Turquie est maintenant posé et cimenté jusqu'à 287 mètres de profondeur. L'installation de la nouvelle tête de puits et de l'ensemble de prévention des éruptions est également en voie d'achèvement. Le forage devrait reprendre comme prévu dans les prochains jours, après le test de pression final de la tête de puits et de l'ensemble d'obturation. Il est prévu de forer "prudemment" dans la zone cible de Hoya et de tester à ciel ouvert toutes les zones où de "bons indices de pétrole vivant" sont rencontrés avant d'atteindre la profondeur totale d'environ 550 mètres sous la surface.

UK Oil & Gas détient une participation non exploitée de 50 % dans Pinarova-1 et dans la licence Resan de 305 kilomètres carrés qui l'entoure.

Cours actuel de l'action : 0,067 pence, en baisse de 2,5 % à Londres mardi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 44 %.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

