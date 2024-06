UK Oil & Gas PLC est une entreprise du secteur de l'énergie. La société se concentre sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz au Royaume-Uni et dans les secteurs terrestres internationaux, ainsi que sur la diversification dans le stockage du gaz, l'hydrogène et l'énergie géothermique au Royaume-Uni. Son portefeuille pétrolier et gazier terrestre au Royaume-Uni consiste en des participations directes et indirectes dans cinq actifs d'exploration, d'évaluation, de développement et de production de pétrole et de gaz, tous situés dans le bassin de Weald, dans le sud de l'Angleterre. Elle détient des participations, directes ou indirectes, dans un portefeuille de huit actifs pétroliers et gaziers britanniques détenus dans le cadre de licences de prospection et de production de pétrole (PEDL) accordées par le gouvernement britannique. Son portefeuille en Turquie consiste en une participation directe non exploitée de 50 % dans la licence M47-b1, b2 de 305 kilomètres carrés (la licence Resan) dans le sud-est de la Turquie. Ses actifs comprennent Avington, Horndean, Horse Hill, Loxley, Resan Turkey, Broadford Bridge et Portland.