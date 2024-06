Ukrproduct Group Limited est une société holding basée à Jersey pour un groupe d'entreprises alimentaires et de boissons situées en Ukraine. Les principales activités de la société sont la production et la distribution d'aliments et de boissons laitiers de marque (kvass) en Ukraine et l'exportation de lait en poudre. Le segment des produits de marque propose du fromage fondu, du fromage à pâte dure, du beurre conditionné et des pâtes à tartiner. Le segment des boissons propose du kvass et d'autres boissons. Le segment des produits sans marque propose du lait écrémé en poudre et d'autres produits à base de lait écrémé. Les services de distribution et autres segments sont axés sur la revente de produits de tiers et les services de transformation. Le segment des produits complémentaires a des activités de commerce d'exportation avec des produits non laitiers. Elle opère sur les marchés ukrainiens du fromage fondu et du beurre conditionné et possède une série de marques en Ukraine, dont Nash Molochnik (notre laitier), Narodniy Product (produit du peuple), Molendam et Vershkova Dolina (vallée crémeuse).

Secteur Transformation des aliments