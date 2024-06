UL Solutions Inc. a annoncé son intention de construire un nouveau centre de test avancé pour l'automobile et les batteries à Pyeongtaek, Gyeonggi-do, en Corée, afin d'étendre la capacité actuelle de test des batteries d'UL Solutions dans la région et d'ajouter le test des chargeurs de véhicules électriques (VE) et d'autres capacités. Pour servir les clients de la région Asie-Pacifique, le centre, dont l'ouverture est prévue pour le second semestre 2025, contribuera à renforcer l'industrie coréenne des véhicules électriques, à répondre à la demande accrue des clients nouveaux et existants et à fournir un accès plus rapide aux tests de sécurité et de performance ainsi qu'à d'autres services. La nouvelle installation, dont la construction est soumise à l'approbation des autorités locales, notamment en ce qui concerne le zonage, offrira une plus grande capacité de test des batteries de véhicules électriques.

Ce laboratoire s'appuiera sur la technologie utilisée dans le laboratoire de batteries avancées d'UL Solutions Korea récemment ouvert à Pyeongtaek pour tester la fiabilité et les performances. Les plans comprennent également un laboratoire d'essai de chargeurs de VE et un laboratoire de matériaux pour batteries de VE. En outre, le centre sera construit pour tester la sécurité des plastiques automobiles, y compris l'inflammabilité et les performances, avec la technologie utilisée par UL Solutions aux États-Unis.