(Alliance News) - Ulisse Biomed Spa a annoncé lundi que les actionnaires ont nommé un nouveau conseil d'administration, qui sera présidé par Stefano Lo Priore.

Outre Lo Priore, Nicola Basile, Bruna Marini, Carlo Giuseppe Montenovesi et Cristina Sbaizero rejoindront le conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration resteront en fonction jusqu'à l'approbation des comptes de 2026 et percevront une rémunération totale de 85 000 euros. Basile a ensuite été nommé directeur général.

D'autre part, Alberto Maria Camillotti, Ignazio Pellecchia, Massimo Fulvio Campanelli, Valentina De Luca et Giovanni Licari rejoindront le conseil des commissaires aux comptes.

Matteo Petti a déclaré : "Au cours des dernières années, j'ai eu l'honneur de diriger UBM pendant une période de changements et de défis importants. Durant mon mandat, nous avons travaillé sans relâche à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan d'entreprise ambitieux et novateur, visant à assurer une croissance durable et à positionner l'entreprise en vue de sa réussite future. Je pense que ma contribution managériale a pris fin avec l'issue positive de la transaction de prise de contrôle inversée récemment conclue, et que ma démission permettra au nouveau conseil d'administration de faire avancer avec succès le plan d'affaires et de mener l'entreprise vers de nouveaux sommets".

"Mon pas de côté est donc constructif et s'inscrit dans le cadre d'une confiance et d'une participation totales au projet UBM-Hyris auquel je crois fermement. A cette occasion, je tiens à remercier personnellement tous les membres des organes sociaux et les employés du groupe UBM avec lesquels j'ai partagé un parcours de croissance personnelle passionnant et une expérience de développement entrepreneurial vraiment unique".

Stefano Lo Priore a déclaré : "Au nom du conseil d'administration et à titre personnel, je remercie sincèrement Matteo Petti d'avoir guidé UBM vers cette opération et d'en avoir assuré le succès. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir professionnel. De même, je remercie l'assemblée des actionnaires pour la confiance qu'elle m'a accordée dans la conduite de ce projet industriel ambitieux. Je souhaite la bienvenue aux membres du nouveau conseil d'administration avec lesquels nous allons travailler ensemble dans un avenir proche pour atteindre les objectifs de ce projet intégré et différenciant".

L'action Ulysse Biomed a clôturé lundi en baisse de 1,3 % à 1,55 euro par action.

