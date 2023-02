Ulysses Biomed annonce un nouvel accord de distribution mondial

(Alliance News) - Ulisse Biomed Spa a annoncé vendredi qu'elle a signé un accord de distribution mondiale de deux ans pour les produits de la gamme HPV Selfy avec ELITechGroup Spa, une société intégrée de diagnostic in vitro qui dessert les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic dans plus de 100 pays par le biais d'une organisation de vente directe et de partenaires de distribution tiers.

Les produits couverts par l'accord sont deux tests de détection et de génotypage du papillomavirus humain de la gamme HPV de Selfy, basés sur la technologie brevetée de Sagitta.

L'accord prévoit la promotion et la commercialisation des produits sur une base exclusive aux clients utilisant des plates-formes fabriquées par ELITech et non exclusive aux clients utilisant des plates-formes ouvertes.

En outre, explique la société dans une note, l'accord "permettra à Ulisse Biomed d'étendre sa portée commerciale et de fournir les produits à un plus grand nombre de clients, et garantira à ces derniers l'accès à un service de soutien et d'assistance étendu".

Ulisse Biomed a clôturé dans le rouge de 2,0% vendredi à 1,06 EUR par action.

