Ulisse Biomed Spa est une entreprise italienne active dans le secteur de la biotechnologie médicale. La société se concentre sur la création de plateformes et de produits diagnostiques nouveaux et transformateurs. Elle crée des systèmes de diagnostic qui peuvent atteindre directement les gens et contribuer à augmenter la fréquence de la surveillance de la santé. Ses plateformes comprennent Sagitta, NanoHybrid et Aptavir. Sagitta est une plateforme technologique de diagnostic moléculaire, capable de détecter et de caractériser des acides nucléiques d'origine virale, bactérienne et eucaryote. Sagitta est utilisé pour développer des tests pour le panel de virus respiratoires, les maladies sexuellement transmissibles, les maladies infectieuses et l'oncologie. NanoHybrid peut être mis en œuvre non seulement pour développer des solutions de diagnostic mais aussi dans le domaine du théranostic : l'intégration d'une méthode de diagnostic avec une intervention thérapeutique spécifique visant à maximiser l'efficacité du médicament, ainsi que le suivi des vaccins/immunothérapies. Aptavir est une plateforme pour l'identification et la production de molécules antivirales.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale