DoorDash dépasse les estimations de revenus grâce à une demande soutenue pour la livraison de nourriture

Les analystes de Wall Bourse ont déclaré que les habitudes de commande de nourriture ont probablement changé de façon permanente, les fournisseurs de services de livraison, notamment DoorDash, Uber Eats et Grubhub, étant appelés à afficher une croissance solide pendant plusieurs années.

Le chiffre d'affaires de la plus grande entreprise américaine de livraison de repas a atteint 1,30 milliard de dollars au quatrième trimestre clos le 31 décembre, contre 970 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes avaient prévu un chiffre d'affaires de 1,28 milliard de dollars, selon Refinitiv IBES.

La société prévoit que la valeur brute des commandes sur la place de marché au premier trimestre, c'est-à-dire la valeur totale de toutes les commandes d'applications et des frais d'abonnement, se situera entre 11,4 et 11,8 milliards de dollars. Au quatrième trimestre, la valeur brute des commandes était de 11,2 milliards de dollars.