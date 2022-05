La Bourse bondit, en voie de briser la plus longue série de pertes hebdomadaires depuis des décennies

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en forte hausse et en voie de rompre leur plus longue série de pertes hebdomadaires depuis des décennies.

"Nous sommes dans l'une de ces périodes de rebond", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. "Cela signifie-t-il que le marché a trouvé son fond ? Nous devrons voir combien de temps cette progression va durer."

"Cela fait du bien, mais quelque chose me dit que la vente n'est pas terminée", a ajouté M. Ghriskey.

Le S&P et le Nasdaq ont subi sept baisses hebdomadaires consécutives, la plus longue depuis la fin de l'effondrement des dot-com, tandis que la chute de huit semaines du blue-chip Dow a été la plus longue depuis 1932.

Au cours des sept semaines de pertes consécutives du S&P, l'indice phare a perdu 14,2 % de sa valeur, de ses clôtures du vendredi 1er avril au 20 mai, au cours desquelles il a menacé de confirmer qu'il se trouve dans un marché baissier depuis son record de clôture du 3 janvier.

"Il était inévitable que la série de pertes prenne fin", a déclaré M. Ghriskey. "Les corrections et les marchés baissiers sont suivis de marchés haussiers".

Des prévisions de bénéfices généralement optimistes et des indicateurs économiques solides ont alimenté l'espoir que les manœuvres belliqueuses de la Fed pour contenir une inflation élevée depuis des décennies ne refroidiront pas l'économie jusqu'à la contraction.

Les données publiées vendredi ont montré des dépenses de consommation meilleures que prévu et ont semblé confirmer que l'inflation, qui a atténué les prévisions de bénéfices des entreprises et pesé sur le sentiment des investisseurs, a atteint un sommet.

Ceci, combiné au procès-verbal de la dernière réunion de politique de la banque centrale, qui a réaffirmé son engagement à freiner la flambée des prix tout en restant réactif aux données économiques, a contribué à stimuler l'appétit pour le risque.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 342,23 points, soit 1,05 %, pour atteindre 32 979,42, le S&P 500 a gagné 69,97 points, soit 1,72 %, pour atteindre 4 127,81 et le Nasdaq Composite a ajouté 300,70 points, soit 2,56 %, pour atteindre 12 041,35.

Les 11 principaux secteurs du S&P 500 étaient tous en territoire positif dans un contexte de transactions légères, l'immobilier et la technologie affichant les plus gros pourcentages de gains.

Les actions d'Apple Inc, de Microsoft Corp et de Tesla Inc ont été les plus performantes.

La saison des bénéfices du premier trimestre est en grande partie terminée, puisque 488 sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 77 % ont dépassé les attentes du consensus, selon Refinitiv.

Ulta Beauty a gagné 10,4 % après la publication de ses résultats trimestriels optimistes.

La société de matériel informatique Dell Technologies Inc a bondi de 12,1 % après avoir dépassé les estimations de bénéfices et de revenus trimestriels.

Les détaillants de vêtements Gap Inc et American Eagle Outfitters ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices annuels. Le second a chuté de 5,5 %, tandis que le premier a rebondi et a enregistré une dernière hausse de 2,9 %.

Les volumes d'échanges devraient être faibles avant le long week-end, les marchés boursiers américains étant fermés lundi en raison du Memorial Day.

Les émissions en hausse ont été plus nombreuses que les émissions en baisse sur le NYSE par un ratio de 5,96 contre 1 ; sur le Nasdaq, un ratio de 3,77 contre 1 a favorisé les avancées.

Le S&P 500 a enregistré 3 nouveaux sommets sur 52 semaines et 29 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 36 nouveaux sommets et 75 nouveaux bas.