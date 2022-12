Ulta Beauty : La valeur du jour à Wall Street - Ulta Beauty dopé par ses résultats semestriels

Entreprise américaine spécialisée dans la distribution de produits de beauté, Ulta Beauty (-1,15% à 467,07 dollars) a déclaré au troisième trimestre 2022 un bénéfice net de 274,6 millions de dollars, ou 5,34 dollars par action, contre 215,3 millions de dollars, ou 3,94 dollars par action, au même trimestre l’an dernier. Ses revenus ont augmenté de 17,2 % pour atteindre les 2,3 milliards de dollars, contre 2 milliards de dollars au troisième trimestre de l’année précédente. Ulta Beauty a relevé ses perspectives de ventes et de bénéfices pour l'année entière.L'entreprise de cosmétique s'attend à des ventes comprises entre 9,95 et 10 milliards de dollars et à une croissance des ventes des magasins comparables de 12,6% à 13,2%. Elle était auparavant prévue en croissance de 9,5% à 10,5%.Ulta Beauty vise un bénéfice par action entre 22,60 et 22,90 dollars contre de 20,70 dollars à 21,20 dollars auparavant.La direction du groupe a attribué les gains à “la résilience continue de la catégorie beauté, les augmentations des prix de détail et l'impact des nouvelles marques”Au troisième trimestre, la marge brute du groupe a augmenté de 22% pour atteindre 962,8 millions de dollars, contre 789,5 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2021. En pourcentage des ventes nettes, la marge brute a augmenté à 41,2 %, contre 39,6 % au troisième trimestre de l'exercice 2021.Sur ce trimestre, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 27,3 % pour atteindre 361,9 millions de dollars, ou 15,5 % des ventes nettes, comparativement à 284,2 millions de dollars, ou 14,2 % des ventes nettes, au troisième trimestre de l'exercice 2021.La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du troisième trimestre de l'exercice 2022 s'élevaient à 250,6 millions de dollars.Par ailleurs, Ulta Beauty affirme que sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022, ses ventes nettes ont augmenté de 18,3 % pour atteindre 7 milliards de dollars, contre 5,9 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2021.Cette progression sur 9 mois s'explique principalement par l'impact favorable de la résilience continue de la catégorie beauté, des augmentations des prix de détail, de l'impact des nouvelles marques et de l'innovation des produits. Ulta Beauty a enfin bénéficié de l'assouplissement des restrictions liées à la Covid-19.