Ulta Beauty a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels, grâce à une demande soutenue pour ses cosmétiques et parfums haut de gamme, malgré une baisse plus générale des dépenses discrétionnaires, et a affiché un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

Les actions du détaillant de produits de beauté ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges prolongés.

Les consommateurs à revenu élevé ont fait des folies en achetant des produits de beauté et de soins de la peau, même si les coûts d'emprunt plus élevés et les loyers ont comprimé les budgets des ménages, ce qui a affecté la demande pour d'autres articles discrétionnaires tels que les vêtements de sport et les accessoires.

La fréquentation des magasins Ulta Beauty a augmenté tous les mois cette année, en comparaison avec les baisses enregistrées dans d'autres catégories non essentielles telles que les articles de loisirs et de sport, les restaurants et les magasins de cadeaux, selon un rapport de la société de recherche de données Placer.ai.

Ulta a gagné 6,02 $ par action pour le deuxième trimestre terminé le 29 juillet, dépassant les estimations de Wall Street de 5,85 $, selon les données de Refinitiv.

L'entreprise a séduit les jeunes clients et les étudiants grâce à sa gamme de produits, qui comprend des options moins chères pour les cheveux et les soins de la peau.

Le détaillant a régulièrement augmenté ses prix afin d'atténuer l'impact sur les marges de la hausse des coûts des marchandises, ce qui a permis de stimuler les ventes trimestrielles qui ont augmenté d'environ 10 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars, dépassant ainsi légèrement les attentes du marché.

L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires net pour 2023 compris entre 11,05 et 11,15 milliards de dollars, contre 11,0 et 11,1 milliards de dollars prévus précédemment.

" La croissance de la catégorie beauté reste saine à la fois dans les catégories de prix de prestige et de masse, car les consommateurs maintiennent leurs routines post-pandémiques et élargissent leur définition de la beauté, " a déclaré Dave Kimbell, PDG d'Ulta Beauty, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Ulta prévoit désormais un bénéfice annuel par action compris entre 25,10 et 25,60 dollars par action, contre une prévision précédente de 24,70 à 25,40 dollars par action. (Reportage de Juveria Tabassum ; Rédaction de Shailesh Kuber)