Ulta Beauty réduit ses prévisions de marge d'exploitation annuelle en raison de problèmes de coûts et de stocks

Le détaillant de cosmétiques Ulta Beauty Inc a réduit sa prévision de marge d'exploitation annuelle jeudi, signalant la pression exercée par la réduction des stocks et les coûts de la chaîne d'approvisionnement.

Les actions de la société ont chuté de 8,3 % après la clôture.

Ulta Beauty a augmenté ses prix dans la seconde moitié de l'année 2022 pour protéger sa marge, mais les bénéfices ont été annulés par l'augmentation des dépenses des magasins et les pressions salariales.

En outre, les prix élevés des produits et les craintes croissantes de récession ont forcé les consommateurs soucieux de leur budget à limiter leurs dépenses sur les articles discrétionnaires, y compris les cosmétiques et les parfums.

"Les craintes d'inflation restent fortes et les consommateurs dépensent de manière plus sélective", a déclaré David Kimbell, directeur général de la société, lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats.

Le directeur financier Scott Settersten a déclaré lors du même appel que la société abordait 2023 en s'attendant à ce que la croissance de la catégorie des produits de beauté se modère et que l'environnement promotionnel s'intensifie.

La société prévoit désormais une marge d'exploitation annuelle comprise entre 14,5 % et 14,8 %, contre une projection antérieure de 14,7 % à 15,0 %, mais a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles.

À l'instar de Target Corp et de Foot Locker Inc, Ulta a également fait part de ses préoccupations croissantes en matière de vol et de criminalité organisée, qui se sont traduites par une diminution ou une perte de stocks pour les détaillants.

Ulta Beauty, en plus de sa propre ligne de produits allant des rouges à lèvres aux crèmes hydratantes, vend des marques de beauté haut de gamme telles que Bobbi Brown et Hourglass, ainsi que des lignes de produits cosmétiques de célébrités telles que Ariana Grande et Kylie Jenner, entre autres.

Les dépenses de l'entreprise ont tendance à être plus élevées que prévu, a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar Research, ajoutant que les prévisions sont trop basses car elles sont proches de la fourchette précédente.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 12,3 % pour atteindre 2,63 milliards de dollars au premier trimestre clos le 29 avril, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 2,62 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. (Reportage d'Anne Florentyna Gnanaraja Sekar à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)