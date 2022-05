Wall Bourse se reprend pour mettre fin à la plus longue série de pertes hebdomadaires depuis des décennies

Wall Bourse a clôturé en forte hausse vendredi, les signes d'une inflation galopante et de la résistance des consommateurs ayant incité les investisseurs à aborder le long week-end férié avec un optimisme croissant quant à la capacité de la Réserve fédérale à resserrer sa politique monétaire sans faire basculer l'économie dans la récession.

Les trois principaux indices boursiers américains ont mis fin à leur plus longue série de pertes hebdomadaires depuis des décennies.

Le S&P et le Nasdaq ont subi sept baisses hebdomadaires consécutives, les plus longues depuis la fin de l'effondrement de la bulle Internet, tandis que la chute de huit semaines de l'indice Dow a été la plus longue depuis 1932.

"Le marché a maintenant escompté un grand nombre de nouvelles négatives, dont beaucoup (ont) frappé d'un seul coup", a déclaré Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille chez GLOBALT à Atlanta. "Nous avons maintenant absorbé ces nouvelles et les mesures que la Fed va prendre, et nous terminions la saison des bénéfices."

"Les signes s'alignent et les cases sont cochées que nous nous attendons à voir apparaître lorsque le marché commencera à former un fond", a ajouté M. Buchanan.

Au cours des sept semaines de pertes consécutives du S&P, du 1er avril aux clôtures du vendredi 20 mai, l'indice phare a perdu 14,2 % de sa valeur et a menacé de confirmer qu'il se trouve dans un marché baissier depuis son record de clôture du 3 janvier.

"Il était inévitable que la série de pertes prenne fin", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. "Les corrections et les marchés baissiers sont suivis de marchés 'haussiers'".

Des prévisions de bénéfices généralement optimistes et des indicateurs économiques solides ont alimenté l'espoir que les manœuvres belliqueuses de la Fed pour contenir une inflation élevée depuis des décennies ne refroidiront pas l'économie jusqu'à la contraction.

Les données publiées vendredi ont montré des dépenses de consommation meilleures que prévu et ont semblé confirmer que l'inflation, qui a atténué les prévisions de bénéfices des entreprises et pesé sur le sentiment des investisseurs, a atteint un sommet.

Ceci, combiné au procès-verbal de la dernière réunion de politique de la banque centrale, qui a réaffirmé son engagement à freiner la flambée des prix tout en restant sensible aux données économiques, a contribué à stimuler l'appétit pour le risque.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 100,43 points, soit 2,47 %, pour terminer à 4 158,49 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 390,30 points, soit 3,32 %, pour atteindre 12 130,95. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 574,52 points, soit 1,76 %, pour atteindre 33 211,71 points. Les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500 ont progressé dans un contexte d'échanges légers, les secteurs de la technologie, de l'immobilier et de la consommation discrétionnaire ayant enregistré les plus forts gains en pourcentage.

Les actions d'Apple Inc, de Microsoft Corp et de Tesla Inc ont fourni l'impulsion la plus forte.

La saison des bénéfices du premier trimestre est en grande partie terminée, puisque 488 sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 77 % ont dépassé les attentes du consensus, selon Refinitiv.

Ulta Beauty a bondi après la publication de ses résultats trimestriels optimistes.

La société de matériel informatique Dell Technologies Inc a bondi après avoir dépassé les estimations de bénéfices et de revenus trimestriels.

Les détaillants de vêtements Gap Inc et American Eagle Outfitters ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices annuels.

Les volumes d'échange étaient faibles avant le long week-end, les marchés boursiers américains étant fermés lundi en raison du Memorial Day. (Reportage de Stephen Culp à New York ; reportages supplémentaires de Devik Jain et Anisha Sircar à Bengaluru ; édition de Vinay Dwivedi et Matthew Lewis)