Ultimate Products PLC, anciennement UP Global Sourcing Holdings plc, se consacre à la conception, au développement et à la distribution de produits à travers ses marques principales, notamment les marques de renom Salter et Beldray. Sa division Cookshop propose des articles de cuisine contemporains. Sa division Audio se consacre à la conception, au développement et à la commercialisation de technologies audio faciles à utiliser. Sa division "Laundry" propose des produits qui permettent de gagner du temps et qui offrent une solution durable pour maintenir une maison propre et bien rangée. Les produits de la division Electrical SDA comprennent des appareils électroménagers destinés à moderniser les maisons. Sa division Tabletop crée des gammes de produits de décoration pour la table. Sa division Luggage est engagée dans la création et le perfectionnement d'une collection de valises et de sacs de cabine. Sa division Heating propose des appareils de chauffage. Sa division Cooling propose des produits de refroidissement. Ses marques comprennent Intempo, Zframe, Beldray, Salter, Portobello by Inspire, Constellation, Progress, Giles & Posner, Petra, Russell Hobbs et American Originals.