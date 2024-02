(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en légère baisse ce mardi, avec des échanges nerveux avant les données sur l'inflation américaine de l'après-midi.

L'indice de référence des grandes capitalisations londoniennes a eu du mal à trouver ses marques jusqu'à présent en 2024, de sorte qu'une lecture favorable de l'inflation américaine pourrait lui apporter un peu de soulagement et confirmer que le mois de mai sera celui où la Réserve fédérale commencera à réduire ses taux d'intérêt.

"Une série de données plus faibles que prévu renforcera probablement l'attente d'une réduction des taux en mai", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

"Toutefois, une surprise à la hausse non désirée devrait renforcer les prévisions de baisse de taux en mai et reporter l'attention sur juin.

La livre, quant à elle, a été légèrement stimulée par les données du marché du travail britannique, plus élevées que prévu. Le taux de chômage a été plus bas que prévu, bien que la croissance des revenus ait été plus forte que prévu.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises britanniques, Tui a salué un premier trimestre record, avant un vote sur son avenir en tant que société cotée à Londres. Le fournisseur d'articles ménagers et propriétaire de la marque Salter, Ultimate Products, a mis en place une nouvelle politique de retour aux actionnaires.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 0,1 % à 7 566,79

Nikkei 225 : en hausse de 2,9 % à 37 963,97

S&P/ASX 200 : en baisse de 0,2% à 7 603,60

DJIA : clôture en hausse de 125,69 points, 0,3% à 38 797,38

S&P 500 : clôture en baisse de 0,1% à 5 021,84

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,3% à 15 942,54

EUR : stable à USD1,0771 (USD1,0769)

GBP : en hausse à 1,2654 USD (1,2621 USD)

USD : en hausse à 149,55 JPY (149,44 JPY)

OR : hausse à 2 024,27 USD l'once (2 013,55 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 82,17 USD le baril (81,69 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les événements économiques clés de mardi sont encore à venir :

10:00 GMT sentiment économique ZEW de la zone euro

10:00 GMT sentiment économique ZEW Allemagne

13:30 GMT CPI US

Le taux de chômage au Royaume-Uni a été plus faible que prévu au cours des trois derniers mois de 2023, et la croissance des revenus a été plus robuste que prévu, selon des données. Selon l'Office for National Statistics, le taux de chômage est tombé à 3,8 % au cours des trois mois précédant la fin du mois de décembre, contre 4,2 % au cours de la période allant de septembre à novembre. On s'attendait à ce que le taux de chômage diminue un peu moins, à 4,0 %, selon le consensus du marché cité par FXStreet. La croissance annuelle des salaires réguliers, donc sans les primes, s'est élevée à 6,2 % au cours des trois mois se terminant en décembre. En incluant les primes, les salaires ont augmenté de 5,8 % en glissement annuel. La croissance des salaires a été plus forte que prévu dans les deux cas. Selon FXStreet, on s'attendait à une hausse de 5,6 % des salaires, bonus compris, et de 6,0 %, bonus non compris.

Les salaires annuels, incluant et excluant les primes, ont augmenté de 6,7 % en glissement annuel au cours des trois mois précédant novembre, de sorte que la croissance des salaires a ralenti au cours des trois mois précédant la fin de l'année dernière.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre a déclaré que les banques britanniques ont émergé de quelques années volatiles en "bonne santé", mais a déclaré que la stagnation des prix des actions des principaux prêteurs restait une "énigme". Andrew Bailey, qui s'exprimait lors d'une conférence à l'université de Loughborough, a déclaré qu'il y avait eu des perturbations macroéconomiques majeures au cours des quatre dernières années, depuis le début de la pandémie de grippe aviaire de 19 ans. "Les banques britanniques ont traversé les turbulences de ces quatre dernières années en bonne santé, ce qui leur a permis de contribuer au maintien de la stabilité financière et de soutenir l'économie et leurs clients en ces temps difficiles", a-t-il déclaré. "Cela n'a pas toujours été le cas dans le passé", a-t-il ajouté, faisant référence à la crise financière mondiale de 2008 qui a conduit à de vastes réformes dans le secteur bancaire.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Citigroup relève GSK à "buy" (neutre) - objectif de prix 2 100 (1 700) pence

RBC relève Breedon à 'outperform' - objectif de cours 575 pence

Goldman Sachs réduit l'objectif de cours d'Unilever à 4 505 (4 580) pence - objectif de cours 'neutre

SOCIÉTÉS - FTSE 250

La société de vacances Tui a fait état d'une performance "record" au cours de son premier trimestre financier, y compris son tout premier bénéfice sous-jacent au cours de la période traditionnellement creuse pour les opérateurs de voyages. Sa perte avant impôts s'est réduite à 103,1 millions d'euros au cours des trois mois qui se sont terminés le 31 décembre, contre 272,6 millions d'euros l'année précédente, alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 15 % pour atteindre le chiffre "record" de 4,30 milliards d'euros, contre 3,75 milliards d'euros. Le bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts s'est élevé à 6 millions d'euros, contre une perte de 153 millions d'euros l'année précédente. La société basée à Hanovre, en Allemagne, tiendra son assemblée générale annuelle mardi, au cours de laquelle il sera demandé aux actionnaires d'approuver son projet de retrait de la cote de la Bourse de Londres, tout en passant à une cotation "Prime Standard" à Francfort, avec inclusion dans l'indice MDAX des actions allemandes de moyenne capitalisation. Ce plan, annoncé au début du mois dernier, vise à "centraliser la liquidité" des actions de Tui.

AUTRES ENTREPRISES

Le vendeur de marques d'articles ménagers Ultimate Products a déclaré que son chiffre d'affaires semestriel avait baissé, "freiné" par une réduction des commandes des supermarchés en raison d'un surstockage. Son semestre au 31 janvier a également été marqué par une comparaison délicate, qui a été stimulée par "une demande exceptionnellement forte pour les friteuses à faible consommation d'énergie". Ultimate Products a déclaré que son chiffre d'affaires semestriel avait chuté de 4,1 % par an, passant de 87,6 millions de livres sterling à 84,0 millions de livres sterling. UP a déclaré : "Combinée à la baisse des taux de fret au cours de la période, cette productivité accrue a permis au groupe d'améliorer ses marges d'exploitation. À l'approche du second semestre 2024, les calendriers d'expédition devraient se stabiliser et les ventes maximales de fours à air comprimé ne seront plus prises en compte dans les comparaisons de l'année précédente. Plus important encore, les problèmes de surstockage dans les supermarchés continuent de s'atténuer et, après la période de pointe de Noël, davantage de clients du secteur de la vente au détail signalent des positions de stock normalisées, ce qui permet une tendance à l'amélioration des commandes pour 2024. " Ultimate Products a déclaré s'attendre à un bénéfice annuel conforme aux attentes actuelles du marché, qui s'élèvent à 21,6 millions de livres sterling pour le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. En outre, l'entreprise a défini une nouvelle politique d'allocation du capital, la dette d'acquisition liée à l'opération Salter ayant été en grande partie remboursée. "Le conseil d'administration a l'intention de continuer à investir dans l'entreprise pour lui permettre de se développer, tout en reversant environ 50 % des bénéfices après impôts aux actionnaires sous forme de dividendes", a déclaré l'entreprise, ajoutant qu'elle pourrait également compléter cette politique par des rachats d'actions.

Gresham Technologies a déclaré avoir remporté un contrat de 1,5 million de dollars auprès d'un utilisateur existant de son logiciel Clareti axé sur les services financiers. "Dans la phase initiale du projet, l'entreprise s'associera à Gresham pour automatiser le contrôle et le rapprochement de bout en bout des activités de traitement des liquidités et pour améliorer l'efficacité de la gestion des exceptions", a déclaré Gresham Technologies. Le contrat initial a une durée minimale de cinq ans. "Une phase ultérieure du projet américain devrait permettre le traitement direct des paiements à de multiples partenaires bancaires, pour lequel des frais d'abonnement supplémentaires sont attendus", a ajouté la société.

MediaZest a déclaré avoir remporté un nouveau contrat "important" avec un client basé au Royaume-Uni. Le fournisseur de solutions audiovisuelles a précisé qu'il s'agissait d'un "client listé dans le FTSE". Le contrat, d'une valeur de 200 000 livres sterling, prévoit que MediaZest "fournira des solutions de signalisation numérique pour plusieurs espaces de travail" sur une période de deux ans.

