Ultra Clean Holdings, Inc. : Bon timing pour accompagner la tendance

Données financières USD EUR CA 2021 1 940 M - 1 612 M Résultat net 2021 123 M - 102 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 19,1x Rendement 2021 - Capitalisation 2 280 M 2 280 M 1 895 M Capi. / CA 2021 1,18x Capi. / CA 2022 1,06x Nbr Employés 4 355 Flottant 88,8% Prochain événement sur ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. 29/07/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 70,83 $ Dernier Cours de Cloture 52,73 $ Ecart / Objectif Haut 42,2% Ecart / Objectif Moyen 34,3% Ecart / Objectif Bas 25,2% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre James P. Scholhamer Chief Executive Officer & Director Sheri Brumm Savage Chief Financial Officer & Senior VP-Finance Clarence L. Granger Non-Executive Chairman Vijayan S. Chinnasami Chief Operating Officer David T. ibnAle Independent Director