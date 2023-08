Ultra Clean Holdings, Inc. est un développeur et un fournisseur de sous-systèmes critiques, de composants, de pièces et de services de nettoyage et d'analyse de très haute pureté, principalement pour l'industrie des semi-conducteurs. La société propose une solution intégrée externalisée. La société opère à travers deux segments : Produits et Services. Le segment des produits se consacre principalement à la conception, à l'ingénierie et à la fabrication d'outils de production, de composants, de pièces, de modules et de sous-systèmes pour les marchés des semi-conducteurs et des biens d'équipement d'affichage. Les produits comprennent des modules de distribution de produits chimiques, des assemblages de cadres, des systèmes de distribution de gaz, des systèmes de distribution de fluides, des modules de robotique de précision et de traitement, ainsi que d'autres assemblages de haut niveau. Le segment des services propose des services de nettoyage de pièces de très haute pureté, de rechargement de pièces d'outils de traitement, d'encapsulation de surface et d'analyse de la microcontamination à haute sensibilité, principalement pour les fabricants d'appareils à semi-conducteurs et les marchés des équipements de fabrication de plaquettes (WFE).