La Grande-Bretagne accepte les engagements d'Ultra et de Cobham sur l'opération de fusion

"Le gouvernement a accepté les engagements économiques juridiquement contraignants proposés par Cobham Ultra Acquisitions Limited pour protéger l'avenir d'Ultra Electronics Holdings plc au Royaume-Uni", a déclaré le ministère britannique des Affaires, de l'Énergie et de la Stratégie industrielle dans un communiqué mercredi.

Le gouvernement britannique a lancé le mois dernier un processus de consultation sur la transaction de 2,57 milliards de livres (3,06 milliards de dollars), suite à l'avis du ministère de la défense, et a déclaré que le ministre des affaires "est disposé à accepter les engagements proposés par Cobham" pour répondre aux préoccupations.

La Grande-Bretagne avait lancé une enquête sur l'accord en août de l'année dernière en raison de possibles risques pour la sécurité nationale, alors même que Cobham s'engageait à dissiper toute inquiétude potentielle.

Ultra et Cobham, propriété de la société américaine de capital-investissement Advent, ont pris plusieurs engagements, dont celui de maintenir le siège social du groupe Ultra au Royaume-Uni et d'augmenter les dépenses de recherche et développement en ingénierie d'au moins 20 % d'ici la fin des trois ans.

Les parties ont également convenu d'augmenter le nombre d'employés à temps plein (ETP) en R&D d'ingénierie basés au Royaume-Uni d'au moins 15% et le nombre d'ETP de fabrication basés au Royaume-Uni d'au moins 10% d'ici la fin de la période de trois ans.

(1 $ = 0,8399 livre)