Ultra Electronics Holdings plc : l'offre de Cobham devient officielle

Cobham, propriété du fonds Advent, va racheter Ultra Electronics pour 2,57 milliards de livres, ont annoncé les deux groupes ce matin. Cela représente un prix de 3500 GBp par action, plus un dividende de 16,2 GBp à venir, conformément à l'offre informelle transmise fin juillet. Le prix proposé représente une prime de 63,1% sur le cours du 24 juin, avant l'annonce d'une opération possible. "Cobham considère que les clients bénéficieront de manière significative de la combinaison", et qu'il existe une "logique industrielle forte" au rapprochement.

Les actions Ultra se négociaient 3162 GBp à la clôture du 13 août.