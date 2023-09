Ultra Lithium Inc. est une société canadienne d'exploration et de développement qui se concentre sur l'acquisition et le développement d'actifs dans les domaines du lithium, de l'or et du cuivre. La société détient une propriété de lithium en saumure en Argentine, des propriétés de lithium de type spodumène en roche dure dans la région du lac Georgia / lac Forgan dans le nord-ouest de l'Ontario, au Canada, et une propriété de lithium en saumure dans la Big Smoky Valley, au Nevada, aux États-Unis d'Amérique. Elle détient également d'autres propriétés d'or et de métaux de base en Argentine. Ses projets dans le domaine du lithium comprennent la propriété Laguna Verde Brine Lithium, les pegmatites de lithium du lac Georgia, les pegmatites de lithium du lac Forgan et le projet South Big Smoky Valley. Elle détient une propriété de lithium en saumure Laguna Verde I & II en Argentine, comprenant 7 569 hectares de terrain dans trois licences minières. Son projet Georgia Lake Lithium Pegmatites comprend 16 titres miniers couvrant 2 416 hectares répartis en 151 unités. Son projet South Big Smoky Valley consiste en 659 titres miniers couvrant plus de 13 000 acres.

Secteur Exploitations minières et métallurgie