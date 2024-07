Ultragenyx Pharmaceutical Inc. a annoncé la réussite de la réunion de fin de phase 2 (EoP2) avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, soutenant ses plans d'étude de phase 3 pour GTX-102, un oligonucléotide antisens pour le syndrome d'Angelman. La réunion EoP2 s'est concentrée sur la discussion des données intérimaires de la phase 1/2 de la société et a permis de s'aligner avec la FDA sur la conception et les critères d'évaluation de l'étude de phase 3. L'étude pivot de phase 3 sera un essai mondial, randomisé, à double insu, contrôlé par simulacre et comprendra une période d'analyse d'efficacité primaire de 48 semaines avec le recrutement d'environ 120 patients atteints du syndrome d'Angelman avec un diagnostic génétiquement confirmé de délétion complète du gène UBE3A chez la mère.

Le critère d'évaluation principal sera l'amélioration de la cognition évaluée par le score cognitif brut Bayley-4. Les patients témoins qui terminent l'étude seront éligibles pour passer au traitement après la fin de la période en double aveugle. Les résultats précédemment communiqués de l'étude de phase 1/2 ont montré que les patients présentant une délétion du gène UBE3A et traités par GTX-102 ont connu une amélioration rapide, progressive et cliniquement significative de la cognition, évaluée par Bayley-4, bien supérieure au changement minimal observé dans les données de l'histoire naturelle1 chez les patients présentant une délétion du gène UBE3A.

Les patients présentant une délétion du gène UBE3A se situent à l'extrémité sévère du spectre clinique, avec des scores de Bayley plus faibles au départ, et démontrent un taux d'acquisition de compétences beaucoup plus lent que, par exemple, les patients présentant une mutation faux-sens de l'UBE3A, qui démontrent une amélioration plus importante de la cognition selon le test de Bayley dans les données de l'histoire naturelle.2 Dans l'étude de phase 1/2, les patients traités par GTX-102 ont également démontré des améliorations significatives dans d'autres domaines de la communication, de la fonction motrice, des problèmes de sommeil et du comportement. L'étude de phase 3 inclura le critère d'évaluation secondaire clé de l'indice de réponse multi-domaine (MDRI) dans les cinq domaines de la cognition, de la communication réceptive, du comportement, de la motricité globale et du sommeil. Des critères d'évaluation secondaires individuels ont également été discutés et alignés sur la FDA pour les domaines de la communication, du comportement, de la fonction motrice et du sommeil.

La Division of Clinical Outcomes Assessment de la FDA peut fournir des commentaires supplémentaires sur la conduite et l'analyse de ces critères d'évaluation. La société a également participé à une réunion PRIME avec l'Agence européenne des médicaments, qui a accepté la conception générale de l'étude de phase 3, le dosage et les évaluations. La société prévoit de rencontrer l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux dans les semaines à venir afin d'informer et de discuter de la conception de l'étude de phase 3.

