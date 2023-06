Ultrapar Participações S.A. : HSBC dégrade son opinion à neutre

Ultrapar Participações S.A. est spécialisé dans la distribution de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - distribution de carburants et de lubrifiants (81,4% ; Ipiranga) : activité assurée, à fin 2020, au travers d'un réseau de 7 090 stations-service implantées au Brésil ; - distribution de gaz de pétrole liquéfié (9,1% ; Ultragaz) ; - fabrication de produits chimiques (6,4% ; Oxiteno) : oxyde d'éthylène, alcools gras, produits de spécialités, etc. ; - distribution de produits pharmaceutiques (2,4% ; Extrafarma) ; - prestations de services logistiques (0,6% ; Ultracargo) : notamment prestations de transport et de stockage ; - autres (0,1%). 97,7% du CA est réalisé au Brésil.