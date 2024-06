Les actions indiennes ont inversé leurs pertes initiales pour atteindre des niveaux record jeudi, alors qu'UltraTech Cement a bondi après avoir annoncé une prise de participation dans son rival India Cements et que Reliance Industries, poids lourd de l'indice, a poursuivi son récent rallye.

Le NSE Nifty 50 était en hausse de 0,32% à 23 945 points à 10:25 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a ajouté 0,35% à 78 948,25 points, atteignant tous deux des records.

Les indices ont baissé de 0,2% dans les premières minutes de la session.

Les indices boursiers indiens ont atteint des records de clôture au cours des deux dernières sessions, stimulés par les valeurs financières.

Ultratech Cement, premier cimentier indien en termes de capacité, a bondi de 4,3 % après que la société ait annoncé qu'elle achèterait une participation de 23 % dans India Cements pour 18,85 milliards de roupies (226 millions de dollars). Ultratech a été le principal gagnant du Nifty 50. India Cements a fait un bond de 12 %.

Le deuxième titre le plus important du Nifty 50, Reliance Industries, qui a augmenté de 4 % au cours de la séance précédente, était en hausse de 1,25 %.

"La dynamique du Nifty semble positive, en grande partie grâce à l'intérêt croissant pour les grandes capitalisations et les banques", a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le courtage et la distribution chez Motilal Oswal Financial Services.

L'intérêt des investisseurs pour les valeurs financières et les banques devrait permettre de poursuivre la remontée vers des niveaux records en raison de leur poids plus important, a déclaré M. Khemka.

Les services financiers et les banques du secteur privé ont augmenté de 0,5 %. Le deuxième plus grand prêteur privé en termes de capitalisation boursière, ICICI Bank, a gagné 1% et était en passe d'enregistrer des gains pour la huitième session consécutive.

Le fabricant de médicaments Dr. Reddy's Laboratories a augmenté de 2 % après avoir annoncé l'acquisition de marques de substituts nicotiniques auprès de la société mondiale de soins de santé aux consommateurs Haleon.

Le fabricant de produits chimiques agricoles PI Industries a augmenté de 2,6 % après avoir annoncé une offre d'acquisition de la société Plant Health Care, basée au Royaume-Uni, pour un montant d'environ 32,8 millions de livres (41,44 millions de dollars). (1 $ = 83,5050 roupies indiennes) (Reportage de Hritam Mukherjee et Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema et Mrigank Dhaniwala)