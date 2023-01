Le bénéfice trimestriel de la société indienne UltraTech Cement chute de 38 %.

Le bénéfice pour les trois mois jusqu'en décembre a chuté à 10,62 milliards de roupies (131,2 millions de dollars), contre 17,10 milliards de roupies pour la même période de l'année précédente, a déclaré UltraTech dans une déclaration à la bourse.

Les dépenses ont bondi à 141,23 milliards de roupies, contre 114,22 milliards de roupies.

La concurrence s'intensifie dans l'industrie indienne du ciment, les fabricants augmentant leur capacité pour repousser le nouvel entrant dans le secteur, le groupe Adani.

Les coûts du petcoke et du charbon se sont stabilisés au cours du trimestre par rapport à leurs sommets et vont se modérer ce trimestre et au-delà, mettant les producteurs de ciment sur la voie d'une meilleure année 2023 après une année 2022 terne, selon les analystes.

La hausse des dépenses publiques, la reprise de l'économie rurale grâce à une augmentation des revenus agricoles et les préventes de biens immobiliers résidentiels devraient également contribuer à la reprise de l'industrie.

Les actions d'UltraTech ont clôturé en légère baisse à 7 177,15 roupies vendredi. L'action a chuté de près de 8% l'année dernière.

(1 $ = 80,9790 roupies indiennes)