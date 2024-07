UltraTech Cement Limited est le leader indien de la production et de la commercialisation de ciments et de matériaux de construction. Le groupe propose des ciments gris et blancs, des granulats, du béton prêt à l'emploi, des mortiers, des enduits, des liants, etc. A fin mars 2021, UltraTech Cement Limited dispose de 23 cimenteries, de plus de 130 centrales à béton en Inde, de 27 stations de broyage (dont 23 en Inde). 99,3% du CA est réalisé en Inde.

Secteur Matériaux de construction